Фактор "Приватбанка" не изменит приоритетов стратегии развития "Ощадбанка" - Пышный

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"Ощадбанк" работает над повышением своей акционерной стоимости, инвестиционной привлекательностью и перспективой привлечения ЕБРР в качестве акционера.

Глава "Ощадбанка" назвал основные приоритеты его развития Андрей Пышний / Facebook

Фактор национализации "Приватбанка" не приведет к смене приоритетов в стратегии развития "Ощадбанка", заявил глава "Ощадбанка" Андрей Пышный в интервью

Говоря о проблеме роста присутствия государства в банковской системе и факторе "Приватбанка", он отметил, что работа над стратегией реформирования госбанков началась не вчера – над соответствующим документом на протяжении всего 2015 года совместно работали Минфин, госбанки и МФО. Правительство Яценюка одобрило стратегию в феврале 2016 года.

"Для "Ощада" это означало следующее: стратегия развития банка была актуализирована исходя из приоритетов деятельности сформулированных акционером-правительством, мы активизировали работу с нашими партнерами из ЕБРР. Результатом этой работы стал успешный дью-дилидженс банка и подписание ряда соглашений с ЕБРР, ключевое из которых - Меморандум о стратегическом партнерстве. Наша деятельность полностью подчинена логике трансформации и развития банка, которая закреплена в Дорожной карте, с четкими квартальными маяками и КРІ", - указал Пышный.

"Коммерческими приоритетами в корпоративном сегменте определены энергетика, инфраструктурные проекты, агропромышленный комплекс. Малый и средний бизнес, как магистральное направление, реформирование филиальной сети", - отметил глава госбанка.

Кроме того, банк работает над повышением своей акционерной стоимости, инвестиционной привлекательностью и перспективой привлечения ЕБРР в качестве акционера.

"Скажите, что лишнее в этой повестке для моей команды? И как фактор "Привата" должен изменить эту систему приоритетов в нашей стратегии? Мой ответ: никаких фундаментальных изменений в стратегии развития Ощадбанка не будет", - заключил Пышный.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка". Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".