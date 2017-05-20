Украина ввела пошлину на российские шоколадные изделия на 5 лет

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Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%.

Украина ввела антидемпинговую пошлину в 31,33% на российский шоколад

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на 5 летв отношении шоколадных изделий из России, говорится в обнародованном решении в газете "Урядовый курьер".

Отмечается, что ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%. Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Комиссия установила наличие в 2013-2015 году демпингового импорта шоколада и кондитерских изделий с содержанием какао из России. За этот период ухудшились социально-экономические показатели украинских кондитеров. В частности, на 7,63% сократились объемы производства шоколадных изделий, продажи на внутреннем рынке – на 20,85%, рентабельность реализации в Украине упала на 26,42%, сократилось использование производственных мощностей на 6,07%, увеличились запасы продукции на складах (на 23,77%), сократилось количество работников, задействованных в производстве шоколадных изделий (на 11,06%).

Напомним, 18 мая Кабмин одобрил законопроект по обнулению пошлин на ввоз минеральных удобрений.

Сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля текущего года.

Также сообщалось, что Украина заплатила России 74 млн долларов за удобрения КАС в 2014-2016.