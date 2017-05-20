Украина ввела пошлину на российские шоколадные изделия на 5 лет

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%.
Отмечается, что ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%. Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования.
Комиссия установила наличие в 2013-2015 году демпингового импорта шоколада и кондитерских изделий с содержанием какао из России. За этот период ухудшились социально-экономические показатели украинских кондитеров. В частности, на 7,63% сократились объемы производства шоколадных изделий, продажи на внутреннем рынке – на 20,85%, рентабельность реализации в Украине упала на 26,42%, сократилось использование производственных мощностей на 6,07%, увеличились запасы продукции на складах (на 23,77%), сократилось количество работников, задействованных в производстве шоколадных изделий (на 11,06%).
Напомним, 18 мая Кабмин одобрил законопроект по обнулению пошлин на ввоз минеральных удобрений.
Сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля текущего года.
Также сообщалось, что Украина заплатила России 74 млн долларов за удобрения КАС в 2014-2016.Интерфакс-Украина