Украина возобновила действие антидемпинговых пошлин на удобрения из РФ - МЭРТ

Пошлина будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС.
"Пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением с РФ. Решение вступает в силу на второй день после публикации сообщения в "Урядовом курьере", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая Кабмин одобрил законопроект по обнулению пошлин на ввоз минеральных удобрений.
Сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля текущего года.
Также сообщалось, что Украина заплатила России 74 млн долларов за удобрения КАС в 2014-2016.
ZN.UA