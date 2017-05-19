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Украина возобновила действие антидемпинговых пошлин на удобрения из РФ - МЭРТ

19 мая в 14:09

Пошлина будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС.

удобрения
Удобрение из РФ может подорожать на 30%
Коммерсантъ
Межведомственная комиссия по международной торговле 18 мая решила ввести в действие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) происхождением из Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением с РФ. Решение вступает в силу на второй день после публикации сообщения в "Урядовом курьере", - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 мая Кабмин одобрил законопроект по обнулению пошлин на ввоз минеральных удобрений.

Сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля текущего года.

Также сообщалось, что Украина заплатила России 74 млн долларов за удобрения КАС в 2014-2016.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина пошлины импорт ввоз
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