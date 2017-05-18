Кабмин одобрил законопроект по обнулению пошлин на импорт удобрений

Это позволит защитить сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен на удобрения.
"Речь идет о введении нулевой ставки таможенного регулирования на ввоз в Украину минеральных удобрений азотной группы, что позволит урегулировать вопрос защиты сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен, а также существенно уменьшит их (удобрений – ред.) стоимость для наших аграриев", - сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.
Он подчеркнул, что такое решение особенно важно в контексте обсуждаемого решения по пересмотру антидемпинговых пошлин в отношении российских минудобрений.
Сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля текущего года.
Напомним, Украина заплатила России 74 млн долларов за удобрения КАС в 2014-2016.Интерфакс-Украина