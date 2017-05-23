Существующую модель контролей над госкомпаниями необходимо заменить на стандартную западную – Коболев

Дополнительные доходы государства от эффективной работы государственных компаний могут стать катализатором изменений во всей системе государственных институтов.

Глава Нафтогаза считает, что систему контролей над госпредприятиями необходимо менять Василий Артюшенко, ZN.UA

Для преодоления коррупции существующую систему контролей над украинскими государственными компаниями следует максимально быстро заменить на стандартную систему западного образца, пишет в своей статье дляглава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Автор указывает, что за годы независимости вокруг украинских госкомпаний была создана сложнейшая система государственных контролей, количество которых сложно подсчитать.

"Например: планы (стратегического развития, инвестирования, финансовый, движения денежных средств и т.д.), которые утверждаются управляющим министерством и самим Кабинетом министров; отчеты о выполнении этих самых планов, которые тоже надо подавать на рассмотрение самых разных министерств и ведомств; государственные аудиторы и инспекторы, осуществляющие как превентивный, так и постфактовый контроль; различные спецслужбы, представители которых в статусе советников постоянно "приписаны" к руководству. Это в дополнение к традиционному набору проверяющих и инспектирующих, привычному для частного бизнеса", - говорится в статье.

Говоря о реформировании сферы, глава "Нафтогаза" привел в пример реформу в области госзакупок, в ходе которой старая "проверенная" система тендеров была заменена системой Prozorro. Старая система, по мнению автора, приносила такие убытки, что даже ее полный демонтаж без какой-либо альтернативы не привел бы к ухудшению ситуации.

"Аналогичный подход нужно применить и к управлению украинскими госкомпаниями: максимально быстро заменить существующую модель государственных контролей на стандартную западную. Хуже точно не будет. Будет ли лучше? Пример "Нафтогаза" говорит, что шансы высоки", - указал он.

При этом, Коболев указал, что сам по себе этот шаг не будет достаточным для победы над коррупцией. Для этого Украине также необходима новая судебная система, реформа правоохранительных органов, и еще целый ряд важных процессов, направленных на создание в стране реального верховенство права.

"Дополнительные доходы государства от эффективной работы крупных государственных компаний могут стать катализатором изменений во всей системе государственных институтов. Нам надо сохранить "кадровый эффект" 2014 г., когда в государственный сектор пришло много новых людей, еще не испорченных системой. Это был тот уникальный момент в истории независимой Украины, когда, выбирая между разумными и лояльными, государственная система с перепугу "зачерпнула" много разумных. Именно они стали драйвером многих позитивных изменений, которые считаются достижением последних трех лет", - говорится в статье.

Как отмечает Коболев позитивные изменения последних лет не являются необратимыми. Регулярные попытки их ревизии, участившиеся в последнее время, подтверждают необходимость дальнейшего движения страны впередю

"И двигаться надо не медленно и размеренно, а бежать семимильными шагами. Иначе мы не только не догоним давно вырвавшихся вперед западных соседей, но и не сможем "убежать от медведя", - заключает он.

Подробнее о проблеме коррупции в госкомпаниях читайте в статье Андрея Коболева "Победить себя" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".