Страны ОПЕК увеличили добычу нефти впервые с октября - S&P Global Platts

Рост производства нефти связывают с наращиванием объемов добычи Ливией и Нигерией.

Добыча нефти начала расти rosneft.ru

Страны участники ОПЕК увеличилив мае 2017 года, что наблюдалось впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного S&P Global Platts.

Добыча нефти странами картеля выросла в прошлом месяце на 270 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем - до 32,12 млн б/с.

Увеличение производства нефти обусловлено резким наращиванием объемов добычи Ливией и Нигерией, освобожденным от участия в соглашении об ограничении добычи, отмечается в обзоре S&P Global Platts.

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 МСК выросли на $ 0,34 (0,69%) до $ 49,81 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $ 0,5 (1,05%) - до $ 47,9 за баррель.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.