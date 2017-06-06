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Совет ЕС хочет расширить торговые преференции для Украины

6 июня в 21:44

ЕС намерен ввести дополнительные квоты на импорт украинских агротоваров. 

Пшеница сельское хозяйство
ЕС расширит возможности для украинского АПК
newsdaily.org.ua
Комитет представителей стран ЕС договорился о позиции Совета ЕС по временному расширению торговых преференций для Украины, сообщается на сайте Совета ЕС, передает Deutsche Welle
 
Представители ЕС попросили председательство Европейского Союза провести переговоры с Европарламентом в целях быстрого принятия этих мер.
 
Целью предложения является расширение доступа на рынок Евросоюза для украинских экспортеров "ввиду сложной экономической ситуации и попыток проведения экономических реформ" в стране. 
 
Предлагается на три года ввести дополнительные квоты на импорт в ЕС ряда украинских сельскохозяйственных товаров по нулевому тарифу, а также частично или полностью снять импортные пошлины на ряд продуктов промышленного производства.
 
При этом Украина будет обязана соблюдать принципы, предусмотренные соглашением об ассоциации. В частности, уважение демократических ценностей, прав человека и основных свобод, а также принципа верховенства права.
 
 
1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной. Эта мера устранила 97 процентов тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5 до 0,5 процента.
 
Европарламент проголосовал за повышение квот на ряд украинских сельхозтоваров.
По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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