Совет ЕС хочет расширить торговые преференции для Украины

ЕС намерен ввести дополнительные квоты на импорт украинских агротоваров.

ЕС расширит возможности для украинского АПК newsdaily.org.ua Комитет представителей стран ЕС договорился о позиции Совета ЕС по временному расширению торговых преференций для Украины, сообщается на сайте Совета ЕС, передает Deutsche Welle

Представители ЕС попросили председательство Европейского Союза провести переговоры с Европарламентом в целях быстрого принятия этих мер.

Целью предложения является расширение доступа на рынок Евросоюза для украинских экспортеров "ввиду сложной экономической ситуации и попыток проведения экономических реформ" в стране.

Предлагается на три года ввести дополнительные квоты на импорт в ЕС ряда украинских сельскохозяйственных товаров по нулевому тарифу, а также частично или полностью снять импортные пошлины на ряд продуктов промышленного производства.

При этом Украина будет обязана соблюдать принципы, предусмотренные соглашением об ассоциации. В частности, уважение демократических ценностей, прав человека и основных свобод, а также принципа верховенства права.

1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной. Эта мера устранила 97 процентов тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5 до 0,5 процента.