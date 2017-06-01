Европарламент проголосовал за повышение квот на ряд украинских сельхозтоваров

Увеличены квоты на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы, обработанное зерно и виноградный сок.

Евросоюз расширил квоты для Украины mriya.net

Европарламент поддержална мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины.

Однако, согласно пресс-релизу на сайте Европарламента, предложение Еврокомиссии о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину не было поддержано депутатами.

"Предоставляя дополнительные временные торговые преференции, Европейский парламент хочет поддержать проводимые реформы, усилить позиции малых и средних предприятий и обеспечить необходимый стимул для увеличения торговых потоков. Надеюсь, эти меры усилят наши отношения и помогут Украине", - цитируется в сообщении Ярослав Валеса.

Квоты на украинскую кукурузу будут увеличены на 650 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупы и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов - 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла - 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов - 1,5 тыс. тонн, яиц - 3 тыс. тонн, свинины - 40 тыс. тонн.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю - 250 тыс. тонн, кукурузе - 400 тыс. тонн, сахару - 20 тыс. тонн, меду - 5 тыс. тонн, обработанным томатам - 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку - 10 тыс. тонн, овсу - 4 тыс. тонн, чесноку - 500 тонн.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза.

По оценкам Минэкономики, Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.