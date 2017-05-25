Евросоюз планирует расширить квоты для Украины до июля – СМИ

Однако ряд стран выступает против новых преференций.

ЕС хочет увеличить квоты для украинской продукции Василий Артюшенко, ZN.UA

В Европейском союзе планируют расширение автономныхдля Украины до конца июня, чтобы успеть до саммита Украина-ЕС. Решение уже одобрили в Еврокомиссии и комитете Европарламента, но в Совете ЕС остаются разногласия по этому поводу, сообщает " Европейская правда ", ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии.

После наработки позиции Совета ЕС начнется триалог между институциями, во время которого и примут соответственное решение. Еврокомиссия и комитет Европарламента имеют разногласия по некоторым квотам, например, по томатам и пшенице. Потому позиция Совета ЕС будет ключевой.

При этом в самом совете существует внутренняя оппозиция новым преференциям для Украины. Согласно источникам издания, наиболее категоричную позицию против новых квот имеют Венгрия и Польша, которые боятся, что новые квоты поставят под угрозу их агропроизводителей. Против выступает и Франция, однако ее позиция более мягкая.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза.

По оценкам Минэкономики, Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.