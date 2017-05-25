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Евросоюз планирует расширить квоты для Украины до июля – СМИ

25 мая в 12:16

Однако ряд стран выступает против новых преференций.

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ЕС хочет увеличить квоты для украинской продукции
Василий Артюшенко, ZN.UA
В Европейском союзе планируют расширение автономных торговых преференций для Украины до конца июня, чтобы успеть до саммита Украина-ЕС. Решение уже одобрили в Еврокомиссии и комитете Европарламента, но в Совете ЕС остаются разногласия по этому поводу, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии.

После наработки позиции Совета ЕС начнется триалог между институциями, во время которого и примут соответственное решение. Еврокомиссия и комитет Европарламента имеют разногласия по некоторым квотам, например, по томатам и пшенице. Потому позиция Совета ЕС будет ключевой.

При этом в самом совете существует внутренняя оппозиция новым преференциям для Украины. Согласно источникам издания, наиболее категоричную позицию против новых квот имеют Венгрия и Польша, которые боятся, что новые квоты поставят под угрозу их агропроизводителей. Против выступает и Франция, однако ее позиция более мягкая.

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Как сообщалось, по итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза.

По оценкам Минэкономики, Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Европа квоты Украина Еврокомиссия
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