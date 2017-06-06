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Собрание держателей евробондов "Приватбанка" перенесено на 21 июня

6 июня в 13:16

Причиной отсрочки является отсутствие кворума.

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Эмитент ценных бумаг «Приватбанка» перенес собрание держателей евробондов
phl.com.ua
Собрание держателей еврооблигаций "Приватбанка" на $ 175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $ 200 млн с погашением 23 января 2018 года перенесено на 21 июня, сообщил эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно сообщению, причиной отсрочки является отсутствие кворума на собрании 5 июня.

Повестка собрания осталась прежней: будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий трасти (доверенного лица по ценным бумагам) Deutsche Trustee Company Limited, назначении новым трасти Madison Pacific Trust Limited, другие процедурные вопросы.

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Напомним, что держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Сообщалось, что "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Приватбанк еврооблигации Лондон отсрочка
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