Собрание держателей евробондов "Приватбанка" перенесено на 21 июня

Причиной отсрочки является отсутствие кворума.
Согласно сообщению, причиной отсрочки является отсутствие кворума на собрании 5 июня.
Повестка собрания осталась прежней: будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий трасти (доверенного лица по ценным бумагам) Deutsche Trustee Company Limited, назначении новым трасти Madison Pacific Trust Limited, другие процедурные вопросы.
Напомним, что держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.
Сообщалось, что "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
Интерфакс-Украина