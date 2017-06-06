Собрание держателей евробондов "Приватбанка" перенесено на 21 июня

Причиной отсрочки является отсутствие кворума.

Эмитент ценных бумаг «Приватбанка» перенес собрание держателей евробондов phl.com.ua

Собрание держателей еврооблигацийна $ 175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $ 200 млн с погашением 23 января 2018 года перенесено на 21 июня, сообщил эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно сообщению, причиной отсрочки является отсутствие кворума на собрании 5 июня.

Повестка собрания осталась прежней: будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий трасти (доверенного лица по ценным бумагам) Deutsche Trustee Company Limited, назначении новым трасти Madison Pacific Trust Limited, другие процедурные вопросы.

Напомним, что держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Сообщалось, что "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.