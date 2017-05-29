Коломойский и Боголюбов подали в суд на НБУ, Минфин и "Приватбанк"

Суд назначен на 27 июля.

Коломойский будет судиться с НБУ и Минфином rbc.ua

Компания Triantal Investments, собственниками которой являютсяи Геннадию Боголюбову, подала в Окружной админсуд Киева иск против Национального банка, Министерства Финансов и "Приватбанка", передают "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 22 мая кипрская компания Triantal Investments, которая до национализации "Приватбанка" владела 16,8% акций финансового учреждения, подала иски в суд.

Компания требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их совершить определенные действия. Подробности требований в судебном реестре отсутствуют.

Суд назначил заседание по иску компании на 27 июля.

Сообщалось, что Окружной административный суд Киева 17 мая решил взыскать с "Приватбанка" в пользу "А-банка", принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации средств.

Напомним, в комментарии ZN.UA управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз заявил, что у бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации.

Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.