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Коломойский и Боголюбов подали в суд на НБУ, Минфин и "Приватбанк"

29 мая в 11:32

Суд назначен на 27 июля.

Коломойский
Коломойский будет судиться с НБУ и Минфином
rbc.ua
Компания Triantal Investments, собственниками которой являются Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала в Окружной админсуд Киева иск против Национального банка, Министерства Финансов и "Приватбанка", передают "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.  

Отмечается, что 22 мая кипрская компания Triantal Investments, которая до национализации "Приватбанка" владела 16,8% акций финансового учреждения, подала иски в суд.

Компания требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их совершить определенные действия. Подробности требований в судебном реестре отсутствуют.

Суд назначил заседание по иску компании на 27 июля.

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Сообщалось, что Окружной административный суд Киева 17 мая решил взыскать с "Приватбанка" в пользу "А-банка", принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации средств.

Напомним, в комментарии ZN.UA управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз заявил, что у бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации.

Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

По материалам: Українські новини
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Тэги суд Приватбанк национализм Коломойский
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