СМИ назвали людей, с помощью которых с "Приватбанка" перед национализацией вывели $ 1 млрд

Девять получателей денег создали 28 компаний в Харькове.

«Приватбанк» раздал кредиты топ-менеджерам Коломойского Приватбанк

С середины 2015 года до середины 2016 годавыдал более $ 1 млрд кредитов фирмам, собственниками которых являются семь топ-менеджеров и два подчиненные Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности ( OCCRP ).

Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове. Почти все были основаны в 2015 году, за исключением одной с капиталом в размере всего 1000 грн.

Виктор Шкиндель, Игорь Маланчак и Иван Маковийчук владеют тремя харьковскими фирмами, которые получили $ 185 миллионов в виде необеспеченных кредитов.

Шкиндель - бывший главный исполнительный директор "Днепропетровского аэропорта", который также контролирует Коломойский. Иван Маковийчук - глава Skorzonera-Zakarpattya, туристической компании, принадлежащей Коломойскому и Боголюбову.

Компании Шкиделя получили в этот период $ 154,1 млн, Макорвійчука - $ 154,4 млн, Маланчак - $ 148,8.

Кроме них деньги получили:

Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива "Цюрупинский Агропостач" - $ 155,6 млн.

Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, - $ 136,8 млн.

Владимир Головко, председатель "Запорожнефтепровода", - $ 141,2 млн.

Вадим Андреюк, владелец трех харьковских фирм, - около $ 115,3 млн.

Виталий Словно, владелец Olymp Oil, - 715 миллионов гривен (около $ 27 миллионов)

Анатолий Деркач, владелец компании "Аварис", а к тому водитель такси, - около $ 23 млн.

Напомним, компания Triantal Investments, собственниками которой являются Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала в Окружной админсуд Киева иск против Национального банка, Министерства Финансов и "Приватбанка".

Сообщалось, что в конце мая сотрудники Генеральной прокуратуры проводили обыски по месту проживания бывших служебных лиц "Приватбанка", а также по адресам юридических лиц, которым предоставлялись кредиты за счет рефинансирования Национального банка.

Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

Читайте о реструктуризации кредитов "Приватбанка" в статье Вадима Сироты "Проблемка" "Привата": блуждание среди реструктуризационных сосен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".