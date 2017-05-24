Следователи Генпрокуратуры пришли с обысками к бывшим должностным лицам "Приватбанка"

Обыски также проводятся по адресам юридических лиц, которым предоставлялись кредиты за счет рефинансирования банка.

Генпрокуратура проводит обыски по адресам связанных с "Приватом" юрлиц, а также по месту жительства бывших сотрудников банка Андрей Товстыженко, ZN.UA

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины в среду проводят обыски по месту проживания бывших служебных лиц ПАО "КБ "ПриватБанк" (Киев), а также по адресам юридических лиц, которым предоставлялись кредиты за счет рефинансирования Национального банка Украины (НБУ).

"24 мая следователи Генеральной прокуратуры Украины на основании определений суда проводят обыски по месту жительства бывших служебных лиц банка и по адресам юридических лиц, связанных с ПАО "КБ "ПриватБанк", которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет рефинансирования Национального банка Украины", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению ГПУ, Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения бывшими должностными лицами банка хищения денежных средств в особо крупных размерах.

"Из материалов производства видно, что бывшее руководство ПАО "КБ "Приватбанк" в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет относительно проведения операций со связанными с банком лицами, после получения от национального Банка Украины рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставили связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млн грн ", – говорится в сообщении прокуратуры.

Подчеркивается, что так бывшие должностные лица "Привата", злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований действующего законодательства, за счет рефинансирования предоставляли кредитные средства на заведомо невыгодных для банка условиях юридическим лицам, которые имеют признаки фиктивности. В результате, государство, с целью избежания дестабилизации финансового рынка, было вынуждено осуществить национализацию указанного банка и докапитализировать его бюджетными средствами на сумму в 116 млрд грн.

В результате обысков установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и какие-либо-признаки осуществления хозяйственной деятельности.

В ГПУ отметили, что в ходе расследования судом по ходатайству органа следствия арестованы уже более 770 объектов недвижимости по всей стране.

Как писал в своей статье для ZN.UA Вадим Сирота, спустя пять месяцев после национализации Приватбанка о претензиях к бывшим владельцам банка со стороны правоохранителей по-прежнему ничего не слышно, несмотря на сотни статей и интервью о колоссальных размерах инсайдерского кредитного портфеля, выводе средств и грубейших нарушениях нормативов.

Читайте о реструктуризации кредитов "Приватбанка" в статье Вадима Сироты "Проблемка" "Привата": блуждание среди реструктуризационных сосен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".