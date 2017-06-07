Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации: онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят обращение к Европарламенту о введении дополнительных торговых преференций для украинских товаров.

Рада сегодня займется вопросами ратификации Сайт партии "Народный фронт" Верховная Рада Украины сегодня, 7 июня, на пленарном заседании планирует ратифицировать Третий дополнительный протокол и Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Также рассмотрит ратификацию Договора между Кабмином Украины и Правительством Молдовы о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления об Обращении в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам, происхождением из Украины.

Напомним, 6 июня Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (относительно обеспечения финансирования местных выборов). Законопроект №6431 поддержал 271 народный депутат.