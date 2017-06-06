Топ Новости
<
>

Рада выделила 270 млн грн на местные выборы 11 июня

6 июня в 14:30

Территориальные избирательные комиссии работали в долг. Парламент выделил дополнительные деньги.

выборы урна
На местные выборы потратят дополнительно 10 млн долларов
depositphotos.com / e.kryzhanivsky
Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (относительно обеспечения финансирования местных выборов). Законопроект №6431 поддержал 271 народный депутат.

Законом увеличены расходы Центральной избирательной комиссии по бюджетной программе на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на сумму 272,32 млн грн.

"В ближайшее воскресенье состоится ряд очередных местных выборов, и на эти выборы средств, к сожалению, нет. И территориальным избирательным комиссиям приходится работать в долг", - сказал при обсуждении законопроекта председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Подробнее о реформе местного самоуправления и территориальной организации власти читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги выборы закон избиратели
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...