В Раде объявили повторный конкурс на членов Счетной палаты

Парламент не смог утвердить новый состав Счетной палаты из девяти членов. Новый конкурс проведут до 19 июня.

В Раде ищут девять человек с безупречной деловой репутацией Сайт партии "Народный фронт"

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета объявил повторный конкурс для кандидатов в члены Счетной палаты.

"Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины не моложе 30 лет, владеющий государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы, который имеет высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее семи лет, стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права не менее пяти лет и безупречную деловую репутацию", - говорится в объявлении на сайте парламента.

Срок подачи документов - до 18 часов 19 июня 2017 года.

4 апреля Верховная Рада не смогла сформировать состав Счетной палаты из девяти членов. Утверждение поддержали только 212 народных депутатов. В Раде провели рейтинговое голосование, во время которого из 28 предложенных кандидатур было определено девять человек для назначения членами Счетной палаты. Однако список из девяти кандидатур поддержан не был.

Спикер парламента Андрей Парубий обратился в Комитет по вопросам бюджета с просьбой объявить повторный конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты для назначения нового состава Счетной палаты.

Как писало ZN.UA, за последние годы Счетная палата превратилась в довольно декоративный орган, хотя он имеет вроде бы немалые полномочия для активности как официальный аудитор бюджетной сферы.