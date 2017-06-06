Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах на лобовом стекле авто за неправильную парковку

В случае принятия законопроекта инспектора парковки получат больше полномочий и смогут эвакуировать авто нарушителей на штрафплощадку.

Рада одобрила более строгое наказание нарушителей правил парковки kievcity.gov.ua

в первом чтении приняла законопроект №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств". За соответствующий проект проголосовало 232 народных избранника.

Инициаторами соответствующего законопроекта выступила группа народних депутатов во главе с депутатом от "Народного фронта" Антоном Геращенко.

"Касательно законопроекта о парковке. Этот законопроект очень важен для того, чтобы у нас в городах закончилась вакханалия с вопросами постановки парковочных средств. Этот законопроект предусматривает, что местные органы власти получают возможность составлять административные протоколы путем того, что будут специальные уполномоченные лица городской власти делать это, как это на западе", - отметил он, представляя соответствующий законопроект.

По словам Геращенко, полиция не может эффективно совмещать основную деятельность с составлением протоколов на водителей-нарушителей.

"Сегодня после того, как каждый, кто бросает автомобиль и не платит за это, парковщики должны вызвать полицейских. Полицейские не могут составлять все протоколы. У нас также полная безнаказанность для тех, кто оставляет машины на местах для парковки и не платит. За последний год составлено полицейскими лишь 240 протоколов, во всех цивилизованных странах протоколы составляют органы местной власти, это разгружает полицию и повышает дисциплину", - подчеркнул Антон Геращенко.

В тексте Пояснительной записки к документу подчеркивается, что он "разработан с целью внедрения в Украине цивилизованной комфортной системы парковки транспортных средств, которая основана на европейской практике и устанавливает баланс между интересами местной общины и автомобилистов". В качестве примера приводится парковочная система Эстонии, где штраф за парковку оплачивается владельцем транспортного средства или прицепа, либо ответственным лицом, внесенным в дорожно-транспортный реестр.

Также предлагается ввести фото- и видео фиксацию нарушений водителями правил остановки, парковки и стоянки и привлекать к административной ответственности то лицо, на которое зарегистрирован автомобиль. При этом копия постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, должны оставляться на лобовом стекле транспортного средства.

Согласно документу, инспекторов парковки предлагается наделить полномочиями рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства. Кроме того, он предлагает предоставить уполномоченным местными властями инспекторам по парковке право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки-стоянки автомобилей в пределах соответствующего населенного пункта, если это нарушение зафиксировано в режиме фото- и видеосъемки.

При этом законопроект исключает конкуренцию полномочий между полицией и инспекторами по парковке в вопросе рассмотрения одних и тех же административных правонарушений. И полицейский, и инспектор парковки при фиксации правонарушения обязан распечатать копию постановления или специальное сообщение о привлечении к административной ответственности и оставить ее на лобовом стекле, что послужит сигналом для другого должностного лица о том, что соответствующий нарушитель уже привлечен к ответственности. Кроме того, информация о соответствующих правонарушениях вместе с фото- и видеодоказательствами и результатами соответствующей проверки должна поступать в единый Реестр административных правонарушений. По мнению авторов законопроекта, это позволит избежать повторного привлечения человека к ответственности за одно и то же правонарушение.

Кроме этого, предлагается предоставить инспекторам парковки право временно задерживать автотранспорт путем эвакуации на штрафплощадку или стоянку в том случае, если припаркованный автомобиль мешает дорожному движению или угрожает его безопасности. А также в случае парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Перечень подобных помех также указан в документе. К ним относятся ситуации, когда транспортное средство поставлено:

- на проезжей части в два и более ряда;

- на трамвайных путях;

- на пешеходных переходах и ближе десяти метров от них с обеих сторон (что особенно опасно при переходе дороги детьми и другими лицами небольшого роста, ведь автомобили перекрывают видимость дороги);

- на посадочных площадках для остановки маршрутных транспортных средств;

- в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

- в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

- ближе десяти метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда и тому подобное.

После эвакуации автомобиля на штрафплощадку в известность ставится соответствующее подразделение Национальной полиции, указывается время задержания машины и место ее эвакуации. Данная информация также размещается на официальном портале соответствующего муниципалитета и поступает в виде смс-сообщения на номера мобильных телефонов, которые их владельцы предложили для внесения в соответствующие информационно-коммуникационные системы. Владелец транспорта сможет получить его обратно сразу же после уплаты штрафа и стоимости услуг по эвакуации и хранению автомобиля. Предусмотрено также введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев штрафплощадок и эвакуаторов в случае причинения вреда эвакуированному транспортному средству.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля за ее осуществлением создается также законодательная возможность введения по решениям органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Авторы законопроекта предлагают привязать размер штрафных санкций за нарушение правил парковки, в том числе за неуплату услуг по пользованию соответствующими площадками, к стоимости одного часа парковки в 20-ти кратном размере. В качестве примера народные депутаты приводят столичные парковки, на которых действуют три различных тарифа по оплате стоимости парковки в зависимости от территориального расположения площадки (5, 7 или 10 гривень за час). Нарушители, оплатившее штарф в течение десяти банковских дней, могут рассчитывать на скидку в размере 50% .

Напомним, ранее президент Украины подписал изменения в статью 41 закона "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу), принятые Верховной Радой 4 апреля.

Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу", - говорится в законе.

Закон вступил в силу 28 апреля этого года.