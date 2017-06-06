Депутаты приняли закон о бесплатной транспортировке инвалидов в реабилитационные центры

Медучреждения могут получить право перевозить не только местных инвалидов, но и пациентов из других городов.

Рада одобрила закон о бесплатной транспортировке инвалидов Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада приняла законопроект № 6155 о внесении изменений в закон "О реабилитации инвалидов в Украине". "За" проголосовали 309 народных депутатов.

Согласно законопроекту, украинских инвалидов будут бесплатно доставлять в реабилитационные центры и домой.

Заместитель министра социальной политики Наталья Федорович сообщила, что 8 реабилитационных центров уже имеют свои службы перевозки, и речь идет о том, чтобы они также имели право перевозить не только местных инвалидов, но и тех, кто приезжает из других городов.

"Речь не идет о дополнительных расходах", - подчеркнула замминистра.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" перестали выплачивать пенсии и пособия инвалидам, наиболее остро ситуация с выплатами пенсий стоит в оккупированной террористами Макеевке.