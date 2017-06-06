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Депутаты приняли закон о бесплатной транспортировке инвалидов в реабилитационные центры

6 июня в 15:10

Медучреждения могут получить право перевозить не только местных инвалидов, но и пациентов из других городов. 

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Рада одобрила закон о бесплатной транспортировке инвалидов
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верховная Рада приняла законопроект № 6155 о внесении изменений в закон "О реабилитации инвалидов в Украине". "За" проголосовали 309 народных депутатов.

Согласно законопроекту, украинских инвалидов будут бесплатно доставлять в реабилитационные центры и домой.

Заместитель министра социальной политики Наталья Федорович сообщила, что 8 реабилитационных центров уже имеют свои службы перевозки, и речь идет о том, чтобы они также имели право перевозить не только местных инвалидов, но и тех, кто приезжает из других городов.

"Речь не идет о дополнительных расходах", - подчеркнула замминистра.

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Ранее сообщалось, что в "ДНР" перестали выплачивать пенсии и пособия инвалидам, наиболее остро ситуация с выплатами пенсий стоит в оккупированной террористами Макеевке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги инвалид реабилитация перевозка
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