Провайдеры заплатят штраф за отказ блокировать сайты РФ

Нарушители указа президента заплатят от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
За отказ блокировать россоцсети заплатят штраф
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (Нацкомсвязи) предупреждает интернет-провайдеров об административной ответственности и наложении штрафа за невыполнение указа президента о запрете в Украине ряда российских социальных сетей
и веб-сервисов, сообщается на сайте ведомства.
"Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями − влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – отметили в Нацкомиссии.
Нарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушения влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".
По материалам:
ZN.UA