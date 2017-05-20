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Правительство планирует привлечь китайский кредит на строительство моста в Кременчуге

20 мая в 05:12


Планируется одолжить 300 миллионов долларов в китайском экспортно-импортном банке.

Украина китай
Правительство Украины привлекает китайские инвестиции
obozrevatel.com
Правительство Украины намерено привлечь 300 млн долларов на строительство моста в Кременчуге.

"Через китайскую компанию "Китайские дороги и мосты" мы планируем привлечь 300 млн долларов кредита от Эксимбанка Китая для строительства моста в Кременчуге. А госкомпания "Китайская железная дорога" рассматривает возможность инвестирования в модернизацию и производство электрических локомотивов на производственных площадях ПАО "Укрзализныци", - рассказал вице-премьер-министр Украины Степан Кубив по результатам по итогам встречи с вице-премьером Государственного совета Китая Ма Каем на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщила пресс-служба Кабмина.

Ранее сообщалось, что участие в строительстве моста примет Китайская корпорация дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), которая также планирует инвестировать средства  в реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.

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Подробнее о конференции по международному сотрудничеству в рамках концепции "Пояса и пути", состоявшейся в Пекине 14-15 мая, а также о перспективах украинско-китайского сотрудничества, читайте в статье Алексея Коваля "Вместо кнута и пряника — пояс и путь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги мост Китай Украина Кременчуг сотрудничество
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