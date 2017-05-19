Украина согласовала с Китаем проведение заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству

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На международной конференции в Пекине украинская делегация представила китайской стороне проекты в сферах транспорта, инфраструктуры и энергетики.

Украина приняла участие в международном форуме, посвященном китайской инициативе "пояса и пути" obozrevatel.com

В ходе пекинского форума по международному сотрудничеству "Пояса и пути" украинской делегации удалось согласовать проведение очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству Украины и Китая, которая не собиралась с 2013 года.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Коваль. По его словам, в комментарии ZN.UA глава украинской делегации – первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что китайцы позитивно настроены на сотрудничество с Киевом на всех уровнях.

"Украинской делегации в двусторонних переговорах с Китаем удалось согласовать проведение очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству (которая не собиралась с 2013 г.) до конца т.г. В рамках этой комиссии, возможно, Киев предложит создать специальную подкомиссию по вопросам реализации инициатив ОПОП (китайская инициатива – "один пояс – один путь", – ред.)", – говорится в статье.

Члены украинской делегации также представили Китаю проекты в сферах транспорта, инфраструктуры и энергетики, которые могут улучшить позиции и перспективы Украины для участия в ОПОП.

"Впрочем, диалог Киева и Пекина идет пока лишь о намерениях, и до практических результатов путь весьма долгий", – заключает автор.

Коваль отмечает, что в своем выступлении на одной из сессионных панелей форума Кубив указал на незаконные действия РФ по блокированию транзита украинских товаров в Азию, что приносит вред не только Украине, но также интересам Китая и других участников инициативы ОПОП.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении особо подчеркнул необходимость для участников инициативы уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран.

Напомним, в январе президент Украины Петр Порошенко договорился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином об активизации политического диалога на высшем уровне.

Подробнее о конференции по международному сотрудничеству в рамках концепции "Пояса и пути", состоявшейся в Пекине 14-15 мая, а также о перспективах украинско-китайского сотрудничества, читайте в статье Алексея Коваля "Вместо кнута и пряника — пояс и путь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".