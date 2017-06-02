Топ Новости
<
>

Покупка Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца

2 июня в 22:13
Для этого необходимо одобрение НБУ. 
сбербанк
Сбербанк выкупят за два месяца
5.ua
Сделка по продаже 100% акций украинского Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца в случае одобрения Нацбанка, заявил "Интерфаксу" Саид Гуцериев - гендиректор "ФортеИнвеста", сын Михаила Гуцериева.
 
"Мы сейчас делаем due diligence актива и параллельно занимаемся с различными регуляторами для одобрения сделки и правильной структуры, чтобы выстроить диалог с регуляторами, чтобы структура сделки их устраивала", - отметил он.
 
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен вскоре принять решение о поданных документах на согласование покупки ОАО "Сбербанк" (Киев).
 
 
Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк", сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.
 
Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси. Но позже стало известно, что Norvik Banka вышел из консорциума покупателей, что связывают с действующими в отношении России санкциями ЕС.
По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги Сбербанк Украина покупка сделка нация документы Россия структура банк закрытие продажа Нацбанк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...