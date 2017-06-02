Покупка Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Для этого необходимо одобрение НБУ.

Сбербанк выкупят за два месяца 5.ua Сделка по продаже 100% акций украинского Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца в случае одобрения Нацбанка , заявил "Интерфаксу" Саид Гуцериев - гендиректор "ФортеИнвеста", сын Михаила Гуцериева.

"Мы сейчас делаем due diligence актива и параллельно занимаемся с различными регуляторами для одобрения сделки и правильной структуры, чтобы выстроить диалог с регуляторами, чтобы структура сделки их устраивала", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен вскоре принять решение о поданных документах на согласование покупки ОАО "Сбербанк" (Киев).

Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк" , сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.