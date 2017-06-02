Покупка Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца

Для этого необходимо одобрение НБУ.
Сбербанк выкупят за два месяца
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Сделка по продаже 100% акций украинского Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца в случае одобрения Нацбанка
, заявил "Интерфаксу" Саид Гуцериев - гендиректор "ФортеИнвеста", сын Михаила Гуцериева.
"Мы сейчас делаем due diligence актива и параллельно занимаемся с различными регуляторами для одобрения сделки и правильной структуры, чтобы выстроить диалог с регуляторами, чтобы структура сделки их устраивала", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен вскоре принять решение о поданных документах на согласование покупки ОАО "Сбербанк" (Киев).
Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк", сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.
По материалам:
Интерфакс