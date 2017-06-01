Нацбанк не одобрил заявки на покупку "дочек" российского "ВТБ"

В "ВТБ" продолжают ждать решений НБУ и ищут покупателей.

НБУ не спешит согласовывать заявки на покупку «дочек» российских банков

Ни одна из заявок от потенциальных покупателейпока не одобрена Национальным банком Украины, сообщил заместитель председателя правления банка "ВТБ" Герберт Моос.

По его словам, сейчас группа занимается оптимизацией расходов. Позакрывали много отделений в Украине, зарезервировали портфель.

"Параллельно мы ищем покупателей. Любой покупатель банка должен быть одобрен Нацбанком Украины. По нашей информации, ни один из заявленных покупателей ни для нас, ни для других российских банков пока не был одобрен Нацбанком. Здесь возникает момент - это вопрос качества покупателя или просто вопрос того, что ни один покупатель не будет одобрен", - сказал Моос.

По его словам, у "ВТБ" есть две категории потенциальных инвесторов - местные и зарубежные.

Сообщалось, что группа "ВТБ" намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".