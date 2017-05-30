Российская группа "ВТБ" рассматривает сценарий закрытия бизнеса в Украине

Потери могут составить $ 440-480 млн.

Российской группе «ВТБ» нужен год для ухода с рынка Украины polit.ru Группа "ВТБ" рассматривает сценарий закрытия бизнеса в Украине, оценивает свои потери при его реализации на уровне 25-27 млрд руб ($ 440-480 млн), заявил глава "ВТБ" Андрей Костин.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка этой группы – "ВТБ" (Украина) и "БМ банк".

У "ВТБ" были предложения на покупку украинских активов, но потенциальные сделки, по словам Костина, были сорваны в т.ч. из-за позиции Нацбанка Украины.

"У нас возникло много проблем. Они бросают камни, устраивают демонстрации, угрожают людям. Мы готовы закрыть (бизнес), но для этого потребуется, возможно, еще один год", - заявил он.

Костин добавил, что банк уже зарезервировал 70% портфеля украинских кредитов и может потерять 25-27 млрд рублей в случае реализация сценария, при котором дочерние банки будут закрыты.

Еще в марте этого года первый зампред "ВТБ" Юрий Соловьев оценивал потери группы "ВТБ" в случае реализации негативного сценария в отношении украинских "дочек" в 10-20 млрд руб.

В первом квартале этого года "ВТБ" сформировал по Украине свыше 7 млрд руб резервов - это примерно четверть от объема провизий, созданных в корпоративном сегменте за январь-март.

На конец марта риски группы на украинские "дочки" включают 13,5 млрд руб чистых активов банков (без учета межгрупповых кредитов, депозитов и дебиторской задолженности этих банков перед предприятиями группы) и накопленную негативную валютную переоценку в размере 16,7 млрд руб.

Сообщалось, что группа "ВТБ" намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".