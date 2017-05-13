Топ Новости
<
>

"Ощадбанк" закончил 2016 год с прибылью и перечислил в бюджет почти 140 млн грн дивидендов

13 мая в 15:51

Банк также сумел полностью погасить кредиты рефинансирования перед НБУ, взятые еще в 2008 году.

Ощадбанк
Ощадбанк получил прибыль после двух лет убыточной деятельности
capital.ua
Государственный "Ощадбанк" закончил 2016 год с прибылью в 468 млн грн и выплатил государству 139,2 млн грн дивидендов, сообщил глава "Ощадбанка" Андрей Пышный в интервью ZN.UA.

Топ-менеджер государственного банка отметил, что все средства, вложенные в "Ощадбанк" при его руководстве (а это более 20 млрд грн), пошли пошли на покрытие убытков, связанных с войной, девальвацией и экономическим спадом. Тем не менее, в банке эти ресурсы расценивают как инвестиции.

"После тяжелейших двух лет убыточной деятельности 2016-й "Ощад" закончил с прибылью в 468 млн грн. И заплатил государству причитающиеся дивиденды в сумме 139,2 млн. Могу упомянуть и о полном погашении кредитов рефинансирования перед НБУ, взятых еще в 2008 г.", - отметил Пышный.

Читайте также: Банки за год получили 196 млрд убытков - НБУ

Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги государство Ощадбанк дивиденды
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ