Новый глава НБУ должен сосредоточиться на восстановлении банковского кредитования – глава "Ощадбанка"

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Банковская система, увлеченная кэш-кредитованием и вложениями в госбумаги – это "путь в никуда", считает руководитель "Ощада".

Украинская банковская система не выполняет свою непосредственную функцию - кредитование экономики Коллаж ZN.UA

Главным приоритетом нового руководителя Нацбанка должно стать восстановление банковского кредитования, считает глава "Ощадбанка" Андрей Пышный.

В интервью ZN.UA топ-менеджер госбанка обратил внимание на определенные итоги работы банковской системы Украины в первом квартале нынешнего года.

"Мне в глаза бросаются две цифры: снижение объема кредитного портфеля юрлиц и объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ - цифра больше 40 миллиардов, при доходности на уровне учетной ставки и нулевом риске. Причем наибольшие вложения у государственных и крупнейших иностранных банков, т.е. учреждений, не страдающих от дефицита ресурсов, наоборот – пользующихся в последнее время их избытком, докапитализированных. Это говорит о том, что с проблемой ликвидности банковская система успешно справилась, задачу по докапитализации практически выполнила, но к выполнению своей непосредственной функции - кредитованию экономики, не приступила", - указал глава "Ощадбанка".

По мнению Пышного, увлечение украинских банкиров кэш-кредитованием, массовый рост которого можно наблюдать в последнее время - это "путь в никуда" для национальной экономики.

"Банковская система, увлеченная кэш-кредитованием и вложениями в госбумаги – это путь в никуда. Тупик. В рамках баланса отдельно взятого банка – это может быть вполне эффективной и как показывают результаты 2016 года фантастически прибыльной бизнес-моделью с миллиардными результатами и дивидендами, но с точки зрения интересов страны – нет", - заключил он.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Национальный банк должен делать более серьезные шаги по удешевлению кредитов для украинской экономики. Премьер отметил, что уже происходит снижение учетной ставки, но не так существенно, как бы хотелось правительству.

Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".