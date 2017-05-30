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НБУ будет ежедневно публиковать данные об остатках средств на счетах ФГВФЛ

30 мая в 12:35

Информацию будут обнародовать в составе информационного продукта "Анализ ликвидности".

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Остатки средств Фонда гарантирования будут обнародовать ежедневно
Нацбанк Украины / Flickr
 Национальный банк Украины начинает публикацию данных об остатках средств на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц в НБУ по просьбе экспертов и участников рынка и по согласованию с Фондом гарантирования, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что информация будет публиковаться ежедневно в составе информационного продукта "Анализ ликвидности" в разделе "Финансовые рынки" на сайте НБУ.

В НБУ считают, что публикация данных предоставит экспертам и другим пользователям возможность более детально анализировать состояние и изменения ликвидности банковского сектора. 

С декабря 2016 года НБУ в рамках продукта "Анализ ликвидности" обнародует данные по совокупному влиянию на ликвидность банков операций Государственной казначейской службы и ФГВФЛ за день. Эти данные отражаются в балансе НБУ, однако не находятся под прямым контролем со стороны Нацбанка (автономные факторы влияния на ликвидность банковской системы).

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Сообщалось, Нацбанк получил 68,45 млрд грн прибыли по итогам 2016 года.

Напомним, замглавы НБУ Катерина Рожкова предложила бизнесу перейти на расчеты в евро.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк ликвидация информация ФГВФЛ
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