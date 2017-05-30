НБУ будет ежедневно публиковать данные об остатках средств на счетах ФГВФЛ

Информацию будут обнародовать в составе информационного продукта "Анализ ликвидности".

Остатки средств Фонда гарантирования будут обнародовать ежедневно Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины начинает публикацию данных об остатках средств на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц в НБУ по просьбе экспертов и участников рынка и по согласованию с Фондом гарантирования, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что информация будет публиковаться ежедневно в составе информационного продукта "Анализ ликвидности" в разделе "Финансовые рынки" на сайте НБУ.

В НБУ считают, что публикация данных предоставит экспертам и другим пользователям возможность более детально анализировать состояние и изменения ликвидности банковского сектора.

С декабря 2016 года НБУ в рамках продукта "Анализ ликвидности" обнародует данные по совокупному влиянию на ликвидность банков операций Государственной казначейской службы и ФГВФЛ за день. Эти данные отражаются в балансе НБУ, однако не находятся под прямым контролем со стороны Нацбанка (автономные факторы влияния на ликвидность банковской системы).

Сообщалось, Нацбанк получил 68,45 млрд грн прибыли по итогам 2016 года.

Напомним, замглавы НБУ Катерина Рожкова предложила бизнесу перейти на расчеты в евро.