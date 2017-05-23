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Нацбанк предлагает бизнесу перейти на расчеты в евро

23 мая в 11:43

Банкиры готовы поддержать инициативу.

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Замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова предложила бизнесу перейти на расчеты в евро, пишет FinClub.

Рожкова пояснила, что сейчас в Украине активно внедряются евродирективы.

"Мы уже внесли много изменений в нормативно-правовую базу, много изменений еще готовим, в том числе касательно комплаенса. Как только мы имплементируем все запланированное, нам будет проще работать с банками еврозоны", - сказала она. 

Отмечается, банкиры готовы поддержать инициативу. "Будем закрывать эту проблему и переводить клиентов на евро", – пообещал предправления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

Впрочем, перевести все контракты в евро невозможно. "Азия, Южная Корея, Япония, Китай не хотят переходить на расчеты в евро. Только доллары", – заметила председатель наблюдательного совета банка "Конкорд" и процессингового центра ProCard Елена Соседка.

Более того, после открытия корсчетов в евро в европейских банках со временем у украинских учреждений возникнут те же проблемы, какие сейчас появились с американскими контрагентами.

"Большинство европейских банков, имея дочерние банки в США, строят одинаковые системы контроля. И если перевести платежи в евро, будем иметь те же вопросы", – предупреждает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Максим Земляной.

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Напомним, что Нацбанк предложил для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации".

Сообщалось, что Нацбанк планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков.  

 

 

 

По материалам: FinClub
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Тэги банки евро Нацбанк
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