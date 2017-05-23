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НБУ сократил количество аудиторов, которые имеют право проверять банки

23 мая в 11:17

Реестр аудитор банков насчитывает 22 компании.  

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Сократилось количество аудиторов банков
Нацбанк Украины / Flickr
 Национальный банк Украины исключил компании "Аналитик-Партнеры" и "Инсайдер" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Отмечается, что регулятор принял соответствующее решение на основании собственного решения компаний.

На донное время в реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, входит 22 компании.

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Напомним, что Нацбанк предложил для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации".

Сообщалось, что Нацбанк планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков.  

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги банки реестр проверка аудит
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