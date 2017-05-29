Нацбанк изъял из обращения 42 млрд грн

Уничтожено купюр на 11,5% меньше, чем в 2015 году.

НБУ ликвидировал 821,1 млн шт купюр Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины в 2016 году изъял из оборота изношенных банкнот на 41,6 млрд грн. Речь идет о 821,1 млн шт. изношенных купюр, пишет finclub.net со ссылкой на данные НБУ.

"Это (количество купюр. – ред.) на 11,5% меньше, чем в 2015 году: 928,3 млн шт. на сумму 41,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Поскольку сумма утилизированных денег оказалась всего на 0,24% меньше, чем годом ранее, это означает увеличение доли уничтоженных купюр крупных номиналов.

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Напомним, пресс-служба НБУ на странице регулятора в Facebook прокоментировала информацию в СМИ о выпуске новой купюры номиналом в 1 тыс грн.

Сообщалось, Нацбанк получил 68,45 млрд грн прибыли по итогам 2016 года.