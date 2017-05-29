Нацбанк прокомментировал слухи о новой купюре в 1 тыс грн

НБУ сообщит о вводе в оборот новых купюр только после соответствующего решения правления.

НБУ ждет решение о вводе новой купюре в 1 тыс грн Нацбанк Украины / Flickr

Пресс-службана странице регулятора в Facebook прокоментировала информацию в СМИ о выпуске новой купюры номиналом в 1 тыс грн.

"Этот вопрос зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов и тому подобное. Однако информация о банкнотах новых образцов до официального сообщения Национального банка о них является государственной тайной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только после решения правления Нацбанка о введении в обращение банкнот новых образцов, НБУ официально об этом сообщат.

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Напомним, Нацбанк получил 68,45 млрд грн прибыли по итогам 2016 года.

Ранее НБУ снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".