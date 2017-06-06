МВФ и Всемирный банк одобрили пенсионную реформу Гройсмана

Результатом переговоров стало утверждение соответствующего документа.

МВФ согласовал пенсионную реформу sputniknews.com Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, сообщается на сайте правительства.

"Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который был разработан Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана", - говорится в сообщении.

Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основан на мировом опыте и дает ответы на вызовы и проблемы, которые стоят перед украинским государством и обществом.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом по итогам 10-дневной работы в Киеве сообщила о плодотворных дискуссиях с представителями власти по вопросам пенсионной и земельной реформ, приватизации и обеспечении конкретных результатов антикоррупционных усилий, и необходимости технической доработки соответствующих законопроектов и их парламентской поддержки.

Сообщалось также, что прибыль МВФ по итогам 2017 года прогнозируется на уровне 2,3 млрд долларов. В 2018 году она ожидается на уровне 1 млрд долларов.