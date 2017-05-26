Миссия МВФ закончила свою 10-дневную работу в Киеве

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МВФ ожидает парламентской поддержки реформ для 5-го транша EFF.

МВФ ждет конкретных результатов mignews.com.ua Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом по итогам 10-дневной работы в Киеве сообщила о плодотворных дискуссиях с представителями власти по вопросам пенсионной и земельной реформ, приватизации и обеспечении конкретных результатов антикоррупционных усилий, и необходимости технической доработки соответствующих законопроектов и их парламентской поддержки.

"В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы", – говорится в заявлении по завершению работы миссии.

"Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы расширенного финансирования EFF – ред.)", – отмечается в документе.

Сообщалось, что 16 мая миссия МВФ приступила к работе в Киеве. Власти Украины хотят получить от МВФ в этом году еще три транша кредита.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш – на 1 млрд долларов.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования уже в мае. Всего, по словам главы Минфина, до конца года МВФ может выделить Украине еще три транша по программе EFF.