НБУ хочет получить от МВФ до конца года 4,5 млрд долларов

В Киеве начала работать Миссия МВФ. Ключевые вопросы к Украине: пенсионная реформа, земельная реформа, антикоррупционный суд и стратегия развития госбанков.

И.о. главы НБУ хочет получить как можно больше кредитов МВФ

Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий уверен в успешном привлечении Украиной очередного кредитного транша МВФ в рамках программы EFF.

"Мы имеем четыре ключевых момента, которые необходимо обсудить, это пенсионная реформа, земельная реформа, антикоррупционный суд и стратегия развития госбанков. Я думаю, что по всем этим вопросам будет достигнут консенсус, и мы получим очередной транш", - сказал он журналистам после конференции НБУ в Киеве.

Смолий при этом отметил, что по банковскому направлению Нацбанком решены все вопросы. В то же время центробанк продолжает работать с правительством.

"Один из вопросов, который будет совместно рассматриваться, это вопрос стратегии госбанков", - сказал он.

В целом, по словам Смолия, НБУ рассчитывает на успешное привлечение всех запланированных в этом году траншей МВФ общим объемом 4,5 млрд долларов.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш – на 1 млрд долларов.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования уже в мае. Всего, по словам главы Минфина, до конца года МВФ может выделить Украине еще три транша по программе EFF.