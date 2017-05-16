Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

Власти Украины хотели бы получить от МВФ в этом году еще три транша кредита. Представители фонда обсудят выполнение домашнего задания.

В Киев приехали ревизоры из МВФ mignews.com.ua

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к работе в Киеве, сообщили в украинском представительстве МВФ, агентству "Интерфакс-Украина".

Эксперты миссии, которые будут находиться в Украине до 25 мая, обсудят с правительством Украины четвертый пересмотр программы EFF.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш – на 1 млрд долларов.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования уже в мае. Всего, по словам главы Минфина, до конца года МВФ может выделить Украине еще три транша по программе EFF.