Прибыль МВФ по итогам года превысит 2 миллиарда долларов



Ожидается, что прибыль МВФ существенно сократится в 2018 году.

МВФ рассчитывает на 2 млрд долларов прибыли maxxyustas / Depositphotos

Прибыль Международного валютного фонда (МВФ) по итогам 2017 года прогнозируется на уровне 2,3 млрд долларов. В 2018 году она ожидается на уровне 1 млрд долларов.

При этом, чистый доход от взносов участников фонда, включая нераспределенную прибыль, будет передан на баланс МВФ для последующей операционной деятельности. Баланс операционной деятельности до конца 2017 года по прогнозам фонда должен составить 22,5 миллиарда долларов, сказано с официальном сообщении МВФ.

Ранее сообщалось, что власти Украины хотят получить от МВФ в этом году еще три транша кредита.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш – на 1 млрд долларов.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования уже в мае. Всего, по словам главы Минфина, до конца года МВФ может выделить Украине еще три транша по программе EFF.

МВФ — специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государств.