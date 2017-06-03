Майкл Блумберг может заплатить $ 15 миллионов на выполнение Парижского соглашения вместо США

Деньги выделит благотворительная организация Bloomberg Philantropies.
"В знак нашего обязательства, благотворительная организация Bloomberg Philantropies в партнерстве с другими, предоставят около $ 15 млн в виде финансирования, которое Секретариат по климату ООН потеряет от Вашингтона. Американцы будут соблюдать и выполнять Парижское соглашение, начиная с низу вверх - и Вашингтон ничего не сможет сделать, чтобы остановить нас", - сказал Блумберг.
Через час после оглашения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения Трампу позвонила Ангела Меркель, чтобы прояснить его позицию. Позднее состоялись телефонные разговоры с Терезой Мэй, Эммануелем Макроном и Джастином Трюдо. Премьер Канады, после своего разговора с Трампом, высказал свое разочарование решением американского президента и напомнил о приверженности Канады соглашению об изменении климата.
Раскритиковал Трампа и бывший американский президент Барак Обама, который был одним из вдохновителей Парижского климатического соглашения. Обама высказал надежду, что предприятия и граждане будут продолжать делать все, чтобы сохранить планету.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ушел с поста советника президента США Дональда Трампа в протест против выхода из Парижского соглашения.
ZN.UA