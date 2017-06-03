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Майкл Блумберг может заплатить $ 15 миллионов на выполнение Парижского соглашения вместо США

3 июня в 12:12

Деньги выделит благотворительная организация Bloomberg Philantropies.

Майкл Блумберг
Фонд Блумберга может заплатить $ 15 миллионов на выполнение Парижского соглашения вместо США
theatlantic.com
Американский миллиардер Майкл Блумберг заявил о намерении выделить до $ 15 миллионов для поддержки деятельности Исполнительного секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата, который включает в себя Парижское соглашение.

 "В знак нашего обязательства, благотворительная организация Bloomberg Philantropies в партнерстве с другими, предоставят около $ 15 млн в виде финансирования, которое Секретариат по климату ООН потеряет от Вашингтона. Американцы будут соблюдать и выполнять Парижское соглашение, начиная с низу вверх - и Вашингтон ничего не сможет сделать, чтобы остановить нас", - сказал Блумберг.

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Через час после оглашения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения Трампу позвонила Ангела Меркель, чтобы прояснить его позицию. Позднее состоялись телефонные разговоры с Терезой Мэй, Эммануелем Макроном и Джастином Трюдо. Премьер Канады, после своего разговора с Трампом, высказал свое разочарование решением американского президента и напомнил о приверженности Канады соглашению об изменении климата.

Раскритиковал Трампа и бывший американский президент Барак Обама, который был одним из вдохновителей Парижского климатического соглашения. Обама высказал надежду, что предприятия и граждане будут продолжать делать все, чтобы сохранить планету.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ушел с поста советника президента США Дональда Трампа в протест против выхода из Парижского соглашения.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение Обама ООН Вашингтон Bloomberg США
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