Количество банков в Украине уменьшилось с 92 до 90

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За апрель с рынка вышли "Финбанк" и "Диамантбанк".

Банкопад продолжается Нацбанк Украины / Flickr

За январь-апрель этого года количество коммерческихв Украине уменьшилось с 96 до 90, сообщают "Українські Новини" со ссылкой на отчетность НБУ.

В апреле количество банков уменьшилось с 92 до 90 (на 1 мая), а с начала года с 96.

За апрель с рынка были выведены "Финбанк" и "Диамантбанк".

В I квартале банковский рынок покинули "Платинум Банк", банк "Народный капитал", "Фортуна-банк", "Вектор Банк".

Из 90 банков — 38 банков с иностранным капиталом, в том числе 17 — со 100%-м инкапиталом.

Напомним, в 2016 году количество коммерческих банков уменьшилось на 21 до 96.

Кроме того, в апреле активы коммерческих банков сократились на 0,6% до 1,258 трлн грн по сравнению с мартом.

Так, если по состоянию на 1 апреля активы работающих банков составляли 1,266 трлн грн, то к 1 мая они сократились до 1,258 трлн грн (на 1 января — 1,256 трлн грн). При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,726 трлн грн.

Объем предоставленных кредитов за апрель сократился на 10,2 млрд грн, или на 1% до 975,4 млрд грн.

Обязательства банков за этот период уменьшились на 8 млрд грн, или на 0,7% до 1,105 трлн грн, в то время как капитал банков вырос на 166 млн грн, или на 0,1% до 153,1 млрд грн.

Напомним, Нацбанк снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Ранее Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

По итогам первого квартала 2017 года платежеспособные банки получили 5,09 млрд грн чистой прибыли.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".