Топ Новости
<
>

Количество банков в Украине уменьшилось с 92 до 90

26 мая в 12:26

За апрель с рынка вышли "Финбанк" и "Диамантбанк".

НБУ1 Нацбанк1_8
Банкопад продолжается
Нацбанк Украины / Flickr
За январь-апрель этого года количество коммерческих банков в Украине уменьшилось с 96 до 90, сообщают "Українські Новини" со ссылкой на отчетность НБУ.

В апреле количество банков уменьшилось с 92 до 90 (на 1 мая), а с начала года с 96.

За апрель с рынка были выведены "Финбанк" и "Диамантбанк".

В I квартале банковский рынок покинули "Платинум Банк", банк "Народный капитал", "Фортуна-банк", "Вектор Банк".

Из 90 банков — 38 банков с иностранным капиталом, в том числе 17 — со 100%-м инкапиталом.

Напомним, в 2016 году количество коммерческих банков уменьшилось на 21 до 96.

Кроме того, в апреле активы коммерческих банков сократились на 0,6% до 1,258 трлн грн по сравнению с мартом.

Так, если по состоянию на 1 апреля активы работающих банков составляли 1,266 трлн грн, то к 1 мая они сократились до 1,258 трлн грн (на 1 января — 1,256 трлн грн). При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,726 трлн грн.

Объем предоставленных кредитов за апрель сократился на 10,2 млрд грн, или на 1% до 975,4 млрд грн.

Обязательства банков за этот период уменьшились на 8 млрд грн, или на 0,7% до 1,105 трлн грн, в то время как капитал банков вырос на 166 млн грн, или на 0,1% до 153,1 млрд грн.

Читайте также: Кабмин запретил "Ощадбанку" штрафовать "Нафтогаз"

Напомним, Нацбанк снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Ранее Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

По итогам первого квартала 2017 года платежеспособные банки получили 5,09 млрд грн чистой прибыли. 

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Українські новини
Читайте также
Тэги активы капитал банк неплатежеспособность
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...