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Кабмин распределил 766 млн грн на реализацию региональных инвестпроектов

7 июня в 15:22

Всего на региональные инвестпроекты предусмотрено 3,5 млрд грн.

инвестиции
Правительство утвердило перечень инвестпрограмм и проектов регионального развития
rbc.ru
 Кабинет министров Украины утвердил перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2017 году за счет средств Государственного фонда регионального развития в сумме 766 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что распределение средств в сумме 766 млн грн является первым этапом, поскольку всего в Фонде на реализацию региональных проектов предусмотрено 3,5 млрд грн.

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Напомним, Кабмин распределил 1,5 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад. 

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в виде акционерного капитала на 1 апреля 2017 года составил $ 38,05 млрд, что на $ 0,73 млрд, или на 2% превышает показатель на начало года.

Сообщалось, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги регионалы государство бюджет развитие инфраструктура
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