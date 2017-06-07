Кабмин распределил 766 млн грн на реализацию региональных инвестпроектов

Всего на региональные инвестпроекты предусмотрено 3,5 млрд грн.

Правительство утвердило перечень инвестпрограмм и проектов регионального развития rbc.ru Кабинет министров Украины утвердил перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2017 году за счет средств Государственного фонда регионального развития в сумме 766 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что распределение средств в сумме 766 млн грн является первым этапом, поскольку всего в Фонде на реализацию региональных проектов предусмотрено 3,5 млрд грн.

Напомним, Кабмин распределил 1,5 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в виде акционерного капитала на 1 апреля 2017 года составил $ 38,05 млрд, что на $ 0,73 млрд, или на 2% превышает показатель на начало года.

Сообщалось, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.