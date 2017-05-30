Прямые иностранные инвестиции в Украину в первом квартале выросли на 2%

Объем ПИИ в январе-марте составил $ 38,05 млрд – Госстат

Прямые иностранные инвестиции увеличились на $ 0,73 млрд rbc.ru

Объем(ПИИ) в Украине в виде акционерного капитала на 1 апреля 2017 года составил $ 38,05 млрд, что на $ 0,73 млрд, или на 2% превышает показатель на начало года, согласно данным Государственной службы статистики.

Судя по данным, нерезиденты за первый квартал текущего года увеличили вложения в Украину на $ 0,39 млрд, одновременно изъяв всего $ 0,11 млрд.

Эти цифры хуже, чем в январе-марте 2016 года, когда нерезиденты вложили $ 1,04 млрд, изъяли $ 0,09 млрд, что объяснялось продолжавшейся рекапитализацией российских и других иностранных банков.

В то же время лучший итоговый результат прироста ПИИ в этом году обеспечила позитивная курсовая разница в $ 0,25 млрд, тогда как за первый квартал прошлого года ее негативный вклад составил $ 4,73 млрд.

Ситуация с инвестициями в первом квартале этого года выглядит привлекательнее, чем в последнем квартале прошлого года, когда объем вложений оценен в $ 0,6 млрд, изъятий – в $ 0,44 млрд, а негативная курсовая разница – в $ 0,96 млрд.

Ведомство также указывает, что 54,4% всех вложений в январе-марте-2017 пришлось на кипрских инвесторов – $ 0,21 млрд, а 12,2% – на голландских ($ 0,05 млрд).

Так, с учетом курсовой разницы по итогам января-марта 2017 года наибольший прирост инвестиций зафиксирован из Кипра – на $ 0,16 млрд, до $ 9,73 млрд, из Нидерландов – на $ 0,36 млрд, до $ 6,21 млрд, из Германии – на $ 0,06 млрд, до $ 1,67 млрд и России – на $ 0,04 млрд, до $ 4,36 млрд.

Как сообщалось, ПИИ в Украину в виде акционерного капитала в 2016 году увеличились на $ 1,5 млрд: нерезиденты вложили в страну $ 4,41 млрд, одновременно изъяв $ 0,9 млрд, однако негативная курсовая разница составила $ 2 млрд.

Напомним, Нацбанк ввел новую методику оценки учета запасов прямых иностранных инвестиций - согласно их текущей рыночной стоимости.

Сообщалось также, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.