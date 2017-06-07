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В Кабмине учредили пост уполномоченного по вопросам гендерной политики

7 июня в 13:50

На высших государственных должностях в Украине работает около 10% женщин. Проблемой займется отдельный чиновник.

Кабмин
За гендерной дискриминацией в правительстве Гройсмана будет следить отдельный человек
kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики и утвердил положение о нем.

"Преодоление гендерных стереотипов – это дело далеко непростое. Это является неким прощанием с колониальным наследием. Речь идет не о женском вопросе, а о вопросе стабильности и безопасности развития и общества, и государства", – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая с 1 марта отвечает в правительстве за гендерную политику.

Вице-премьер-министр напомнила, что обеспечение гендерного равенства является нашим обязательством в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также Целей партнерства с НАТО.

Напомним, что среди 24 членов правительства Владимира Гройсмана всего три женщины. Похожая ситуация и в Верховной Раде, где количество женщин всегда находилась на уровне около 10%.

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В 2014 году Украина поднялась на 56-е место в рейтинге гендерного равенства The Global Gender Gap Report 2014). Рейтинг оценивает гендерное равенство в 142 странах с точки зрения вовлеченности женщин в экономику, политику, образование и здравоохранение.

По материалам: ZN.UA
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Тэги женщина политика
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