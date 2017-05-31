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Правительство утвердило порядок перевода законодательства ЕС на украинский язык

31 мая в 13:18

Порядок перевода предусмотрен Соглашением об ассоциации Украины и Европейского Союза.

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Украина намерена добиться совместимости с законодательством ЕС
Василий Артюшенко, ZN.UA
Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок перевода законодательства Европейского Союза на украинский язык.

"Без этого порядка мы не сможем достичь совместимости как действующего, так и будущего законодательства Украины к праву Европейского Союза", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе заседания.

По ее словам, проект решения был разработан правительственным офисом по вопросам европейской интеграции и Министерством юстиции.

Вице-премьер добавила, что данный порядок предусмотрен Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.

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В начале мая Кабмин утвердил Порядок аттестации госслужащих по владению государственным языком. Процесс аттестации проходит в письменной или устной формах. Аттестация в устной форме включает деловой разговор по определенному сценарию и сообщение-презентацию на установленную комиссией тему. В письменной форме - тестовое задание и письменный перевод текста по профессиональным вопросам.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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