Гройсман пообещал вступление в ЕС в среднесрочной перспективе

Вслед за ратификацией Соглашения об ассоциации с ЕС украинская власть хочет ускорить евроинтеграцию.

Гройсман глубоко верит, что его действия на посту премьера приближают Украину к ЕС, а не наоборот Правительственный портал

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что Украина вскоре сможет вступить в Европейский Союз.

"Нам нужно много приложить усилий, но я глубоко верю в то, что Украина может в ближайшей, среднесрочной перспективе стать полноценным членом Европейского Союза", - сказал он на заседании правительства.

Премьер напомнил, что 30 мая Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, фактически завершив процесс ратификации Соглашения.

"В конце концов в этом месяце буквально там десять дней будет разрушена стена, которая отделяла Украину от Европейского Союза, я имею в виду, будет введен полноценный безвизовый режим", - сказал Гройсман.

30 мая Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

После этого ЕС должен завершить все процедуры по заключению Соглашения и сдать на хранение документы о ратификации. Это Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.

По данным опроса КМИС, в феврале 2017 около 77% граждан Украины пришли бы на референдум о вступлении в ЕС и поданные голоса распределились бы таким образом: за вступление в ЕС - 64% голосов, против - 36%.