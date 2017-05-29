Гройсман поделился, как он видит земельную реформу

Премьер против продажи земли иностранцам.

Гройсман хочет создания настоящего фермерского класса Правительственный портал Покупка земли должна быть доступна только физлицам-гражданам Украины и в объеме не более 200 га на одного человека. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочего обсуждения основ земельной реформы сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юридических лиц", - отметил Гройсман.

Он добавил, что модель земельной реформы должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться.

"Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса", - сказал Гройсман.

Участники обсуждения в целом согласились, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земли. Пока что вопрос заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины.

Участники совещания также согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив привел статистику, согласно которой в 2016 г. на неконкурентных принципах в пользование были переданы 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 грн. Зато на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.

Напомним, что, как писала для zn.ua Юлия Самаева, вопрос проведения в Украине земельной реформы, предусматривающей запуск в Украине рынка земли, должен быть согласован уже до начала июня.

Ранее Верховная Рада отклонила проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине.

Подробнее о проведении земельной реформы в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Ком земли в горле" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".