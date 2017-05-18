Рада не дала старт земельной реформе

За соответствующий документ проголосовало 17 депутатов.

Депутаты не поддержали «дорожную карту» земельной реформы gazeta.zn.ua земельной реформы в Украине.

За принятие соответствующего документа № 6241 "О рекомендации парламентских слушаний на тему: "Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: поиск украинской модели" проголосовали 17 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Данное постановление предусматривало поручить создание проекта концепции оборота земель сельскохозяйственного назначения в Украине Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству юстиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В пояснительной записке указано, что органы исполнительной власти должны были бы определить, какие именно участки смогут быть выставлены на продажу после открытия земельного рынка, правовой статус будущих покупателей земель, их гражданство. Также следовало сформировать список запретов и ограничений на приобретение участков.

Напомним, Меморандум, подписанный между Украиной и Международным валютным фондом, включает в себя положение о необходимости проведения ряда реформ в стране, в том числе банковской, пенсионной и земельной.