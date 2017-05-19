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В Крыму хотят прекратить права собственности на землю и недвижимость, оформленные до оккупации

19 мая в 15:55

Общая стоимость участков, подпадающих под изъятие, более $ 1 млрд.

nedvizhimost, Недвижимость
Оккупационные власти Крыма предлагают отобрать землю и недвижимость, оформленные по украинским законам
Андрей Товстыженко, ZN.UA
 Оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на земельные участки и недвижимость, оформленные до оккупации. Речь идет о тех частных владениях, документы на которые, по мнению оккупантов, не отвечают требованиям российского законодательства, пишет Ъ.

В частности, оккупанты предлагают лишать права собственности в случаях, если земля находится на территории общего пользования или используется не по целевому назначению.

Оккупационные власти намерены завершить этот процесс до 2021 г. Общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $ 1 млрд.

С предложением внести соответствующие поправки в российское законодательство выступил нелегитимный "глава Крыма" Сергей Аксенов.

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Напомним, электросети оккупированного Севастополя начали переход в юрисдикцию Российской Федерации.

 

По материалам: Коммерсантъ
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Тэги оккупация Крым Россия собственность
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