В Крыму хотят прекратить права собственности на землю и недвижимость, оформленные до оккупации

Общая стоимость участков, подпадающих под изъятие, более $ 1 млрд.
В частности, оккупанты предлагают лишать права собственности в случаях, если земля находится на территории общего пользования или используется не по целевому назначению.
Оккупационные власти намерены завершить этот процесс до 2021 г. Общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $ 1 млрд.
С предложением внести соответствующие поправки в российское законодательство выступил нелегитимный "глава Крыма" Сергей Аксенов.
Напомним, электросети оккупированного Севастополя начали переход в юрисдикцию Российской Федерации.
Коммерсантъ