В Крыму хотят прекратить права собственности на землю и недвижимость, оформленные до оккупации

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Общая стоимость участков, подпадающих под изъятие, более $ 1 млрд.

Оккупационные власти Крыма предлагают отобрать землю и недвижимость, оформленные по украинским законам Андрей Товстыженко, ZN.UA Оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на земельные участки и недвижимость, оформленные до оккупации. Речь идет о тех частных владениях, документы на которые, по мнению оккупантов, не отвечают требованиям российского законодательства, пишет Ъ.

В частности, оккупанты предлагают лишать права собственности в случаях, если земля находится на территории общего пользования или используется не по целевому назначению.

Оккупационные власти намерены завершить этот процесс до 2021 г. Общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $ 1 млрд.

С предложением внести соответствующие поправки в российское законодательство выступил нелегитимный "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Напомним, электросети оккупированного Севастополя начали переход в юрисдикцию Российской Федерации.