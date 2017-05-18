В Крыму в день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа задерживают активистов

Оккупанты отправляют в отделения полиции даже пожилых и больных людей, пытаясь обвинить задержанных крымских татар в "организации несанкционированных митингов".

Российские силовики задерживают крымских татар в памятный и скорбный день Крым.Реалии

В аннексированном Россией Крыму в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

По данным главы Центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заира Смедли, на центральной площади Симферополя оккупанты задержали нескольких крымских татар.

"Сейчас сообщили о задержании на центральной площади города Симферополя наших соотечественников! Среди них Сервер агъа Караметов, Нариман Джемилев и Сервер Измайлов. Везут в центральный РОВД", - написал он на своей странице в Facebook.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Айше Умерова отметила, что Караметов – пожилой человек, страдающий болезнью Паркинсона.

"Сервер агъа - это старый человек с болезнью Паркинсона, он вышел на площадь с национальным флагом, и только за это его задержали. Ужас!", - написала она.

Еще один заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, Нариман Джелялов, рассказал о попытке задержания крымскотатарского активиста в Феодосии.

"В Феодосии активиста национального движения крымских татар Сулеймана Кадырова, пришедшего возложить цветы к памятнику депортации, пытается задержать полиция", - сообщил он.

Позже Заир Смедля сообщил о том, что активиста отпустили на свободу. При этом QirimInfo со ссылкой на собственную информацию рассказало о том, что Кадырова пытались задержать как "организатора несанкционированного мероприятия".

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По всей стране запланированы мемориальные мероприятия памяти жертв депортации крымских татар.

Кроме того, после незаконной оккупации Крыма Россией весной 2014 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

После захвата Крыма русская оккупационная власть запрещает крымским татарам организовывать дни памяти жертв депортации, устраивая свои памятные дни.