Россия пытается уничтожить национальное самосознание крымскотатарского народа – Турчинов

Цивилизованные страны должны занять консолидированную позицию против агрессивных проявлений внешней политики РФ, заявил секретарь СНБО.

Турчинов рассказал о репрессиях против крымских татар в оккупированном Крыму

Российский режим пытается уничтожить висторическую память и национальное самосознание крымских татар, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

В своем обращении по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа, обнародованного пресс-службой СНБО, Турчинов напомнил, что более 70 лет назад тоталитарный советский режим начал масштабную операцию по выселению крымскотатарского народа с родной земли. Всего за два дня более 200 тысяч человек отправили в места высылки.

"Сегодня события в Крыму разворачиваются по подобному сценарию. Путинская Россия, аннексировав полуостров, пытается уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар. Все проявления неповиновения и непринятия аннексии жестко подавляются, активистов арестовывают и судят по надуманным обвинениям", – указал он.

Он также указал на последствия оккупации Крыма, среди которых – преследование коренного народа, запрет деятельности Меджлиса, создание на полуострове атмосферы страха, репрессии и превращение Крыма в военную базу.

"Агрессоры во все времена понимали лишь силу, поэтому ответ может быть лишь один – сильная, консолидированная позиция всех цивилизованных стран против агрессивных проявлений внешней политики РФ. Грубая, жестокая сила никогда не победит правду и справедливость", – подчеркнул он.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По всей стране запланированы мемориальные мероприятия памяти жертв депортации крымских татар.

Кроме того, после незаконной оккупации Крыма Россией весной 2014 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

После захвата Крыма русская оккупационная власть запрещает крымским татарам организовывать дни памяти жертв депортации, устраивая свои памятные дни.