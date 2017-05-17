Электросети Севастополя переводят в юрисдикцию России - Ъ

Госхолдинг "Россети" выходит на рынок Крыма.

Городские сети Севастополя передали российскому "Севастопольэнерго". pixabay.com Электросети оккупированного Севастополя начали переход в юрисдикцию Российской Федерации, пишет Ъ.

По словам "вице-губернатора" Севастополя Владимира Базарова, российское ООО "Севастопольэнерго" уже получило от ПАО "Энергетическая компания "Севастопольэнерго"" (зарегистрировано в Киевской области) городские сети.

Он не уточнил объема переданных активов и затруднился ответить, были ли сети выкуплены или отобраны, так как этот вопрос решался "на уровне двух частных компаний".

После аннексии Крыма Россией сетями Севастополя продолжала управлять украинская "Севастопольэнерго".

В СМИ компанию связывают с депутатом Госдумы Александром Бабаковым и президентом ФК ЦСКА Евгением Гинером, которым принадлежит одна из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy.

Регистрация ООО в России - первый шаг по выходу "Россетей" в Крым, считают собеседники издания в отрасли. О таком намерении госхолдинга стало известно в начале февраля.

Группе VS Energy принадлежит восемь энергопоставляющих предприятий, она крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова.

VS Energy подконтрольны "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", группа также имеет долю в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

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Напомним, 13 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". За решение проголосовали 277 парламентариев.

Сообщалось, что в принятом законе "О рынке электрической энергии Украины" отсутствует прямая норма о начислении абонентской платы за электросети. Об этом в своем материале для ZN.UA написала глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко.

Подробнее о сильных и слабых сторонах закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".