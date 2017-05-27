Власть должна согласовать свою позицию по земельной реформе до начала июня – источник

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В МинАПК говорят, что многие нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли, уже практически готовы.

Власть рассматривает несколько вариантов проведения земельной реформы mriya.net

Вопрос проведения в Украине земельной реформы, предусматривающей запуск в Украине рынка земли, должен быть согласован уже до начала июня. Об этом в своей статье дляпишет Юлия Самаева, ссылаясь на источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Автор отмечает, что согласно имеющейся информации, в Кабмине есть некая рабочая группа, создающая проект земельной реформы.

"Подробностей — кот наплакал, купить землю смогут лишь физлица-резиденты и только по 200 га в одни руки, минимальной ценой продажи будет нормативная оценка земли. Кроме того, сразу после запуска рынка в каждом административном районе на аукционах будут проданы небольшие (в 20 га) земельные участки, принадлежащие государству, чтобы показать людям, какая стоимость является актуальный и рыночной", – говорится в статье.

В то же время, в Раде уже зарегистрированы два альтернативных депутатских законопроекта "об обороте сельхозземель" (№5535 и 5535-1), которые также предусматривают многочисленные ограничения.

Самаева также указывает на вариант проведения земельной реформы от МинАПК, входящий в программу "3+5" заявившего о своей отставке 23 мая главы МинАПК Тараса Кутового. В центре данного проекта реформы– предложение продавать не землю, а право ее аренды. Подобная практика, по словам автора, фактически используется уже сейчас.

"Реформа без реформы очень устраивает крупные агропредприятия, которые в принципе не заинтересованы в открытии рынка, ведь тогда им придется платить больше, а заодно поучаствовать в беспрецедентном переделе с непредсказуемым результатом. Естественно, никто в ныне стабильно процветающем мире АПК не хочет таких потрясений. Не предлагает их и профильное министерство, откладывая на никогда подготовку рынка к его открытию", – указывает Самаева.

По ее словам, в секторе есть ряд реальных проблем, которые необходимо решить до открытия рынка, но в минагрополитики не сообщают о том, какие регуляторные акты, необходимые для реформы, уже приняты.

"В МинАПК умело рассказывают о неготовности рынка, о том, что, кроме как права аренды, мы больше ничего продавать не можем, но не объясняют, почему ведомство ничего не делает, чтобы эту ситуацию изменить. По крайней мере, на запрос ZN.UA о том, какие регуляторные акты, нужные реформе, уже приняты, а до каких руки чиновников так и не дошли, в МинАПК решили не отвечать", – указывает автор.

В то же время, ситуацию в министерстве прокомментировал источник ZN.UA. По его словам, многие необходимые нормативные документы готовы, однако ведомство ждет политического решения власти, которое должно поступить в ближайшие дни.

"Технически министерство готово подготовить любые необходимые нормативные документы в кратчайшие сроки. Более того, многие из них уже практически готовы. Но мы ждем единой позиции власти, политического решения. Мы должны понимать, что готовим. А это зависит от многих вещей — выработки единой позиции в самом Кабмине, переговоров с депутатским корпусом, отдельно — с аграрным лобби. И времени уже нет. Вопрос должен быть согласован до начала июня", – указал он.

Подробнее о проведении земельной реформы в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Ком земли в горле" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".